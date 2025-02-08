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На фигуристку Нугуманову было совершено нападение. Разбили стекло её машины

На фигуристку Нугуманову было совершено нападение. Разбили стекло её машины
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На фигуристку Елизавету Нугуманову было совершено нападение. Вчера, 7 февраля, неизвестный человек, который был не в себе, ударил кулаком по её автомобилю. Спортсменка сообщила, что написала заявление в полицию и пожелала всем подписчикам ещё больше заботиться о себе и своих близких.

«Вчера вечером на меня было совершено нападение неизвестным мне человеком. Вчера прямо напротив дома на пешеходном переходе, предположительно, житель нашего ЖК ударил кулаком по моему автомобилю, по стеклу — и полностью разбил его.

Как всё было. Машина такси встала прямо на пешеходном переходе 7 февраля в 23:54 передо мной, загородив проезд по однополосному движению, за мной начала скапливаться пробка и все издавали звуковые сигналы, как и я; мужчина-пассажир вышел из машины такси со зверским лицом, побежал ко мне, совершив множественные удары по лобовому стеклу моей машины. Стекло в итоге всё разбилось и осколки попали внутрь машины, после мужчина скрылся и ушёл в ЖК.

Написала заявление в полицию, полиция занимается, ищем мужчину, который понесёт серьёзное наказание! Я всю ночь не спала от такого потрясения… Человек, который всё это зверски делал, был не в себе. Берегите себя и своих близких», — написала Нугуманова на личной странице в социальных сетях.

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