«Постепенно начинает прыгать». Навка — о восстановлении Щербаковой после трёх операций

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о нынешней форме чемпионки России, Европы, мира и Олимпийских игр Анны Щербаковой.

«Конечно, прыжки будут. Но всё-таки стоит этот вопрос адресовать Ане. Она лучше знает, в каком она состоянии. Но она уже потихоньку восстанавливается: и на Новый год выступала, и постепенно начинает прыгать. Так что я уверена, что всё будет», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

В марте прошлого года Анна Щербакова перенесла три сложных операции на голеностопе. Эта проблема беспокоила её ещё во время спортивной карьеры. В связи с восстановлением фигуристка ограничила число шоу, в которых будет выступать, и сосредоточилась на карьере комментатора и эксперта. В сезоне-2024/2025 она работала в этой роли практически на всех главных стартах.