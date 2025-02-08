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«Постепенно начинает прыгать». Навка — о восстановлении Щербаковой после трёх операций

«Постепенно начинает прыгать». Навка — о восстановлении Щербаковой после трёх операций
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о нынешней форме чемпионки России, Европы, мира и Олимпийских игр Анны Щербаковой.

«Конечно, прыжки будут. Но всё-таки стоит этот вопрос адресовать Ане. Она лучше знает, в каком она состоянии. Но она уже потихоньку восстанавливается: и на Новый год выступала, и постепенно начинает прыгать. Так что я уверена, что всё будет», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

В марте прошлого года Анна Щербакова перенесла три сложных операции на голеностопе. Эта проблема беспокоила её ещё во время спортивной карьеры. В связи с восстановлением фигуристка ограничила число шоу, в которых будет выступать, и сосредоточилась на карьере комментатора и эксперта. В сезоне-2024/2025 она работала в этой роли практически на всех главных стартах.

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