«Элементы, которые не делают взрослые». Тарасова оценила уровень юниорского первенства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уровень прошедшего первенства России среди юниоров — 2025.

«Весь чемпионат я просмотрела, это было очень интересно, была настоящая борьба. На таких первенствах рождаются молодые таланты, которые дальше представляют нашу страну за рубежом и входят в основной состав сборной. Так было и на этот раз. Юниоры делали новые элементы, которые не делают взрослые, программы у всех очень хорошо поставлены, ни одного пустого места. Всё то, что у них есть, они делают очень профессионально. Я осталась довольна всем чемпионатом», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, победителем первенства России среди юниоров — 2025 в мужском одиночном катании стал Лев Лазарев, в женском — Елена Костылева, в танцах на льду — Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, в спортивных парах — Полина Шешелева и Егор Карнаухов.