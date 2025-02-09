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Дочь Ирины Слуцкой ответила, давят ли на неё разговоры о титулах матери

Дочь Ирины Слуцкой ответила, давят ли на неё разговоры о титулах матери
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Дочь двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой Варвара Слуцкая, выступающая в танцах на льду с Глебом Гончаровым, рассказала, давит ли на неё фамилия титулованной матери.

– Варвара, вы говорили, что мама теперь меньше уделяет внимания тренировочному процессу. Не хочет мешать тренерам?

Глеб. Никакого конфликта не было, вопрос, скорее, доверия к нашим тренерам, их обязанностям.
Варвара. Мама абсолютно адекватно относится к моему тренировочному процессу, не пытается совать свой нос туда, куда не надо. Прекрасно понимает, что она каталась в одиночном, а я катаюсь в танцах. Это два разных вида спорта, поэтому она пытается не лезть, полностью доверяет моему тренеру, знает, что тренер у меня хороший. Может только спросить, как что, как дела на тренировках. Но в основном она не лезет никуда.

– В Саранске, как я понял, матери не было. Она посещает соревнования?

Варвара. Вживую прокаты практически не смотрит, соревнования не посещает. Всё-таки тоже переживает за своего ребёнка, ей некомфортно. Смотрит трансляцию, так ей удобнее, спокойнее, меньше волнения.

– На вас как-то давят все эти разговоры о матери? Обращаете внимание на это?

Варвара. Нет. Меня это вообще никак не беспокоит. Иду своей дорогой, мне вообще наплевать, кто что там пишет в интернете. Мне это всё только поднимает даже настроение в какой-то степени. Мне кажется, это огромная честь – быть дочкой такой прославленной фигуристки, как Ирина Слуцкая. Можно только гордиться этим, — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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