«Больших успехов от первого сезона не ожидали». Дочь Слуцкой — о первенстве России

Дочь двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой Варвара Слуцкая и её партнёр в танцах на льду Глеб Гончаров оценили своё выступление на первенстве России – 2025 в Саранске. Их дуэт занял 12-е место.

– С какими эмоциями завершаете для себя турнир в Саранске?

Глеб. Сложно сказать что-то конкретное, будем потом подробно разбирать всё с тренерами, думать, над чем работать впоследствии.

– Какие задачи ставили для себя на дебютном первенстве России?

Глеб. В первую очередь – чисто кататься, совершенствовать себя. Вроде как получилось. Первый наш сезон, в паре мы катаемся с конца июня, прямо чтобы кататься вместе. Так что чуть больше полугода как вместе.

Варвара. Разумеется, больших успехов сразу, здесь и сейчас мы от первого сезона не ожидали.

– Насколько вы довольны собой здесь, в Саранске?

Глеб. Можно было и лучше в любом случае. Если брать в целом выступления по ходу сезона – как для дебютного года в целом неплохо показали себя», — сказали Слуцкая и Гончаров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».