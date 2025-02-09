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Алина Горбачёва сообщила о травме, из-за которой может пропустить финал Гран-при России

Алина Горбачёва сообщила о травме, из-за которой может пропустить финал Гран-при России
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Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Алина Горбачёва сообщила о травме паха и возможном пропуске финала Гран-при России — 2024/2025.

«К сожалению, вынуждена сообщить вам плохую новость. В среду я упала неудачно и дёрнула пах. Думала, что всё пройдёт быстро, но нет… Пока не могу даже скользить нормально на левой ноге. Очень хочу выступить на финале Гран-при, и, если станет хоть немножечко лучше, я обязательно поеду в Красноярск. А сейчас мне как никогда нужна ваша поддержка, потому что очень-очень грустно и страшно», — написала спортсменка на своей странице в телеграм-канале.

Финал Гран-при России состоится на льду «Кристалл-Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля.

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