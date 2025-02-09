Глеб Гончаров — о брате: у нас внутреннее соперничество, кто и что лучше сделает

Российский фигурист Глеб Гончаров, выступающий в танцах на льду с Варварой Слуцкой, высказался о соперничестве со своим братом Егором, который выступает в паре с Анной Щербаковой.

– Глеб, насколько брат для вас ориентир в плане стилистики, вам важно искать свой стиль или где-то невольно берёте творческие идеи из постановок Егора?

– Естественно, я слежу за каждым стартом своего брата, в принципе, я плотно слежу за российскими танцами на льду, все старты смотрю. А в плане какого-то копирования… Скорее, я бы сказал, что у нас такое внутреннее соперничество идёт с ним братское. Соревнуемся в том, кто что лучше сделает, кто что больше сделает. А такого, чтобы копировать образы, – такого нет.

– Речь о добром соперничестве или, возможно, о ревности к успехам старшего брата?

– Нет, такого, чтобы обойти и припустить, – такого точно нет. Только доброе соперничество, поддерживая друг друга.

– Не бьётесь за внимание семьи? У родителей наверняка дилемма, за кого болеть?

– С моей стороны точно ревности нет. Как со стороны Егора – не знаю, это надо у него спрашивать.

– Как оцените развитие карьеры Егора? Они с Анной неплохо проявили себя в дебютный взрослый сезон.

– Прогресс значительный, не спорю, но ещё есть к чему стремиться, над чем работать.

– Во время стартов не так часто общаетесь с Егором?

– Такого, чтобы как-то настраивать друг друга, что-то говорить перед стартом, точно нет, — сказал Гончаров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».