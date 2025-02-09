«Ничего не получалось с бывшим». Дочь Слуцкой Варвара — о смене партнёра

Дочь двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой Варвара Слуцкая и её партнёр Глеб Гончаров рассказали, как образовалась их пара.

– Какие были основные причины, по которым разошлись пути с бывшими партнёрами?

Варвара. У нас просто ничего особо не получалось с бывшим партнёром, мы пришли к совместному решению, что не будем больше вместе кататься.

Глеб. Мы с Анной в какой-то момент перестали друг другу подходить, по ростовым качествам.

– Решение вас свести вместе в пару – это была позиция тренеров?

Глеб. Нет, я помню, что подошёл к Сергею Сергеевичу, спросил, будем мы пробоваться или нет. И он ответил: почему нет, если ты не против – давай попробуем. Вот так и попробовали, так что это не была чья-то конкретная идея или желание, так во многом совпало.

– Бывает, что партнёры с первой тренировки понимают, что подходят друг к другу, в других случаях необходимо время для адаптации как в плане спорта, так и по жизни. Как было всё у вас?

Глеб. Лично мне с самой первой тренировки было удобно с Варей и комфортно кататься. Не чувствовал какого-то сильного дискомфорта, всё нормально шло в этом плане», — сказали Слуцкая и Гончаров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».