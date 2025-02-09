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Российский фигурист назвал Пападакис и Сизерона своими ориентирами в спорте

Российский фигурист назвал Пападакис и Сизерона своими ориентирами в спорте
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Комментарии

Дочь двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой Варвара Слуцкая и её партнёр Глеб Гончаров рассказали, на какие пары равняются.

– Какие у вас ориентиры в фигурном катании? За кем следите?

Глеб. Дам классические ответы. По катанию — Пападакис и Сизерон. А в плане отношения в паре, в плане компонентов, второй оценки – Тесса Вирту и Скотт Мойр.

– А если брать российские дуэты?

Глеб. Из российских – Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин, также всё ожидаемо и стабильно. Если из России, то слежу прежде всего за Букиным и Сашей Степановой, нравится их стиль и харизма.
Варвара. У меня Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, очень нравится эта пара.

– Варвара, насколько мама для вас пример в плане поиска образа, творческих идей?

Варвара. Для меня главный и единственный ориентир на самом деле – это мой тренер. Она просто прекрасная, так что я равняюсь только на Екатерину Борисовну Рублёву. Она идеальна во всём, поэтому для меня пример и ориентир – это мой тренер, — сказали Слуцкая и Гончаров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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