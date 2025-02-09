Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дочь Ирины Слуцкой назвала любимую программу в карьере мамы

Дочь Ирины Слуцкой назвала любимую программу в карьере мамы
Аудио-версия:
Комментарии

Танцоры на льду Варвара Слуцкая и её партнёр Глеб Гончаров ответили на предложение сделать программу в честь мамы Варвары – двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

– София Диана Касинс делала программу – посвящение матери, Елене Бережной. Варвара, у вас не было мысли сделать постановку с отсылками к выступлениям вашей мамы – Ирины Слуцкой?

Варвара: Я думаю, мы подумаем над этим, это возможно, почему нет? Выбрать ту же музыку, похожее платье. Конечно, это было бы здорово.
Глеб: Я поддерживаю эту идею.

– Варвара, какую программу из карьеры матери можете назвать в качестве любимой?

Варвара: Таких много было. Но самая любимая – олимпийская с 2006 года, когда в Турине была «бронза»», — сказали Слуцкая и Гончаров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«Наплевать, кто что пишет в интернете». Интервью с дочерью Слуцкой и её партнёром в танцах
Эксклюзив
«Наплевать, кто что пишет в интернете». Интервью с дочерью Слуцкой и её партнёром в танцах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android