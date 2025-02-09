Дочь Ирины Слуцкой назвала любимую программу в карьере мамы

Танцоры на льду Варвара Слуцкая и её партнёр Глеб Гончаров ответили на предложение сделать программу в честь мамы Варвары – двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

– София Диана Касинс делала программу – посвящение матери, Елене Бережной. Варвара, у вас не было мысли сделать постановку с отсылками к выступлениям вашей мамы – Ирины Слуцкой?

Варвара: Я думаю, мы подумаем над этим, это возможно, почему нет? Выбрать ту же музыку, похожее платье. Конечно, это было бы здорово.

Глеб: Я поддерживаю эту идею.

– Варвара, какую программу из карьеры матери можете назвать в качестве любимой?

Варвара: Таких много было. Но самая любимая – олимпийская с 2006 года, когда в Турине была «бронза»», — сказали Слуцкая и Гончаров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».