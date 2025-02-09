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Алина Загитова поделилась кадрами с зимнего путешествия

Алина Загитова поделилась кадрами с зимнего путешествия
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова разместила на своей странице в телеграм-канале фотографии с зимнего путешествия. Спортсменка сделала снимки на ледяной поверхности водоёма и речном судне «Флагман».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данными кадрами.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Напомним, Загитова будет хедлайнером Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта, который пройдёт в Благовещенске Амурской области с 22 по 23 февраля. Она выступит с показательным номером во время торжественной церемонии открытия фестиваля. Также фигуристка проведёт мастер-класс для спортсменов из Амурской области.

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