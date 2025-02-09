РУСАДА включило Дикиджи и Лутфуллина в число усиленно проверяемых на допинг спортсменов

Чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи и серебряный призёр Глеб Лутфуллин включены в национальный регистрируемый пул Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на первый квартал 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Дикиджи и Лутфуллина, в национальном регистрируемом пуле тестирования (RTP) продолжают оставаться Дмитрий Алиев и Макар Игнатов. Спортсмены из этого пула в своём профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

Если инспектор допинг-контроля в указанное время не застанет спортсмена на месте, то последний будет считаться нарушившим антидопинговые правила. В случае трёх пропусков допинг-тестов в течение года может быть отстранён от соревнований.