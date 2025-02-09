Чемпионка СССР Евгения Богданова ушла из жизни в 86 лет

Мастер спорта и чемпионка СССР по фигурному катанию Евгения Богданова скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Евгения Валентиновна родилась 14 мая 1937 года в Свердловске. Фигурным катанием начала заниматься в 1949 году (в возрасте 12 лет) в спортивной школе Московского городского совета «Динамо».

Она шестикратный серебряный призёр чемпионатов СССР (1953-1955, 1957-1959), серебряный призёр первого в СССР международного соревнования по фигурному катанию на коньках (1954), чемпионка Москвы (1956) и трёхкратный серебряный призёр первенства Москвы. Судья международной категории по фигурному катанию.