Двоеглазова — о возрасте: с Костылевой три года разницы — пора переходить во взрослые

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о возрасте юниоров и предположила, что пора переходить во взрослые.

«Скорее всего, будем переходить во взрослые, к такому варианту склоняюсь. Я даже сейчас порой смотрю на других девочек – и я уже старше многих, почти всех. С Леной Костылевой у нас года три точно разницы будет, поэтому пора уже, наверное, переходить.

Мне будет интересно кататься по взрослым, как сейчас интересно по юниорам. Везде свой интерес. У нас бешеная конкуренция среди юниорок сейчас, но и по взрослым, я уверена, будет такая же бешеная конкуренция.

Все девочки очень сильные и опытные профессионалы своего дела. Многие давно катаются по взрослым, у них высокая вторая оценка, катаются они красиво, есть чему учиться. Пока что у меня самый пик сезона по юниорам, поэтому о переходе во взрослые прямо сейчас не думаю. Пару стартов по юниорам ещё надо будет пройти», — сказала Двоеглазова в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Алисой Двоеглазовой читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.