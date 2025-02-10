Двоеглазова — о петиции в свою поддержку: было приятно, что за меня так вступились

Фигуристка Алиса Двоеглазова ответила на вопрос о своём недопуске до взрослых стартов и петиции болельщиков.

– Насколько вас расстроила ситуация с недопуском до взрослых стартов? При других обстоятельствах могли бы кататься уже весь этот сезон по взрослым, а учитывая результаты – они и по взрослым были бы весьма значительны…

– Я это понимаю, но что поделать. Как сложилось – так сложилось. Значит, так нужно было сейчас. Не я решала, когда родиться, так сказать, не я устанавливаю все эти правила. Я считаю, что у меня в любом случае очень хорошая дата рождения. Значит, всему своё время.

– Видели петицию болельщиков с призывом к ФФККР допустить вас до взрослых стартов в обход регламента?

– Да, разумеется, видела. Мне было очень приятно, что за меня так вступились, что переживают. Может быть, кто-то посчитал, что это дерзкий такой был поступок, а кто-то, наоборот, всё это поддержал. Видела, что были разные мнения, но лично мне это всё было очень приятно, что люди верят в меня и могут заступиться, — сказала Двоеглазова в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Алисой Двоеглазовой читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.