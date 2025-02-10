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Елизавета Шичина, выступающая в танцах с Павлом Дроздом, перенесла операцию

Елизавета Шичина, выступающая в танцах с Павлом Дроздом, перенесла операцию
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Российский фигурист Павел Дрозд рассказал о том, что его партнёрша в танцах на льду Елизавета Шичина перенесла операцию и сейчас восстанавливается. Из-за этой травмы спортсмены пропускают финал Гран-при России, который пройдёт с 14 по 17 февраля в Красноярске.

«Лизу выписали из больницы в конце прошлой недели, сейчас она дома. Восстановление идёт в плановом режиме и под контролем врачей. Сейчас ещё необходимо делать перевязки и постепенно разрабатывать ногу. Надеемся в скором времени восстановить тренировки в зале, а затем и на льду», — приводит слова Дрозда «Матч ТВ».

Отметим, что это первый совместный сезон для Шичиной и Дрозда. Ранее Павел тренировался в группе Александра Жулина и выступал с Елизаветой Шанаевой, с которой стал серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России.

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