Губерниев: для меня Валиева — чистая спортсменка, но есть правила, которые мы нарушили

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев снова высказался о том, что российская фигуристка Камила Валиева не вернула ни одну свою медаль, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Можно сколько угодно медали возвращать или нет, но ты открываешь протокол и фамилию Валиевой и нашу сборную в командном турнире Олимпиады не находишь. Это наша боль, безусловно. Потому что для меня Камила была и остаётся чистой и честной спортсменкой, но есть правила, которые мы, к сожалению, нарушили.

И мы эту ситуацию в целом приняли, не так ли? Наверное, надо отдать, но это дело её. И я никаких советов ей давать не буду. Вообще, у нас люди, которых ловили на более серьёзных препаратах, не особенно всё это возвращали. Но тут ещё раз хочу сказать: это всего лишь железка, а в протоколах и в истории, увы и ах, без нас», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.