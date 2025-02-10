Горбачёва: страшно пропустить финал Гран-при, когда это последний отборочный этап к ОИ

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Алина Горбачёва дополнила информацию о травме паха, из-за которой может пропустить финал Гран-при России — 2024/2025.

«Большое спасибо всем, кто переживает за меня. Я очень долго думала, выкладывать ли предыдущий пост, так как не люблю освещать свои травмы, они случаются у каждого спортсмена. Выложила потому, что не могла держать эти эмоции в себе.

Очень страшно пропустить финал Гран-при, когда это последний отборочный этап (к Олимпийским играм — 2026. — Прим. «Чемпионата»). В общем, очень рада, что выложила, потому что ваша поддержка дала мне не только силы и веру, но ещё и контакт невероятно крутого специалиста-доктора! За это отдельное спасибо!

Нога всё равно болит, и я по-прежнему ничего не могу прыгать с неё, но я смогла покататься и попрыгать с правой. Поэтому я очень счастлива! И теперь есть надежда. Во вторник я буду точно понимать, смогу ли выступить на ФГП, и обязательно вам напишу!» — написала спортсменка на своей странице в телеграм-канале.

Финал Гран-при России состоится на льду «Кристалл-Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля. Результаты этого старта с большой долей вероятности будут важными при выборе участников квалификационного турнира к Олимпийским играм. В каждом виде в турнире в Пекине и в ОИ-2026 от России могут заявиться только по одному спортсмену.