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Нугуманова — о нападении: надеюсь, органы помогут мне найти этого нехорошего человека

Нугуманова — о нападении: надеюсь, органы помогут мне найти этого нехорошего человека
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Фигуристка Елизавета Нугуманова выразила надежду, что правоохранительные органы найдут мужчину, который несколько дней назад напал на неё, разбив лобовое стекло автомобиля.

— Уже отошли от инцидента?
— Как сказать, уже работаем. Завтра тоже пойду на тренировку. Приходится отходить, так как у меня такой образ жизни.

— Удалось ли уже найти нехорошего человека?
— Полиция будет заниматься этим делом в понедельник. Заявление я написала в субботу. Оно подано. Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека, — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».

Нугуманова является призёром этапов Гран‑при среди юниоров. На чемпионате России — 2021 фигуристка заняла шестое место, после чего попала в сборную страны.

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