Нугуманова — о нападении: надеюсь, органы помогут мне найти этого нехорошего человека

Фигуристка Елизавета Нугуманова выразила надежду, что правоохранительные органы найдут мужчину, который несколько дней назад напал на неё, разбив лобовое стекло автомобиля.

— Уже отошли от инцидента?

— Как сказать, уже работаем. Завтра тоже пойду на тренировку. Приходится отходить, так как у меня такой образ жизни.

— Удалось ли уже найти нехорошего человека?

— Полиция будет заниматься этим делом в понедельник. Заявление я написала в субботу. Оно подано. Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека, — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».

Нугуманова является призёром этапов Гран‑при среди юниоров. На чемпионате России — 2021 фигуристка заняла шестое место, после чего попала в сборную страны.