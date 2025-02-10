Давыдов объяснил, почему Лев Лазарев предпочитает прыгать четверные, а не тройной аксель

Сергей Давыдов, тренер чемпиона России среди юниоров Льва Лазарева, объяснил, почему его ученик предпочитает прыгнуть ещё один четверной прыжок в произвольной программе, нежели прыгнуть тройной аксель. На прошедшем национальном первенстве Лазарев попытался исполнить пять четверных прыжков, но тройной аксель показал лишь в короткой программе, где квады у юниоров не разрешены.

«Лев способен прекрасно катать контент с пятью квадами. На тренировках у него с этим трудностей нет. Но мне как тренеру прежде всего важен баланс. Чтобы программа была с четверными прыжками, с достойным образом, с хорошей хореографией, чтобы выезды были сложными, а не просто прыгнул — пробежал. Мы об этом очень много разговариваем.

— Лазарев как-то сказал, что тройной аксель даётся ему тяжелее других прыжков, тем не менее прекрасно исполнил его в короткой программе. Когда стоит ждать этот прыжок в произвольной?

— Можно хоть сейчас. Лев неплохо его прыгает, но большого смысла в этом я не вижу. Аксель не его прыжок. Он забирает слишком много эмоциональных сил, а мне надо, чтобы эти силы тратились на сложную программу с хорошей хореографией. Лучше сделать ещё один квад, который стоит дороже, а даётся легче», — приводит слова Давыдова «RT на русском».