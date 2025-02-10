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Давыдов — о переходах к Тутберидзе: добиться результата можно и у других специалистов

Давыдов — о переходах к Тутберидзе: добиться результата можно и у других специалистов
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Сергей Давыдов, тренер чемпиона России среди юниоров Льва Лазарева, высказался о частых переходах в фигурном катании между разными группами. Специалист в том числе рассказал, почему фигуристы часто уходят к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе.

«Я бы сказал, что все понимают, почему сейчас спортсмены довольно массово переходят к специалистам «Хрустального». Там новый большой каток, великолепные условия, прекрасные тренеры. Просто когда золото достаётся спортсменам из других школ, это повод задуматься, что добиться результата можно и у других специалистов. Надо просто доверять тренеру, терпеть и верить в правильность той работы, которую тебе предлагают. Если смотреть на общую ситуацию в таком ракурсе, это, безусловно, положительная штука.

И моему ученику могли предлагать сменить наставника? Зачем это обсуждать? Лазарев — очень взрослый и ответственный товарищ, к тому же болеет спортом, понимаете? Люди, которые болеют каким-то делом, вряд ли будут распыляться на поиски более комфортных условий, им просто не до этого. Да и к чему? Лев выучил, работая со мной, все четверные прыжки, постановки мы делаем совместно, вместе выбираем музыку, всегда советуемся, причём я реально прислушиваюсь к его мнению. Он занят делом, я занят им. Надеюсь, что так и будет», — приводит слова Давыдова «RT на русском».

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