Двоеглазова — о Базылюк: нужно найти в себе силы забыть этот старт и идти дальше

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась о неудачном выступлении Маргариты Базылюк на юниорском первенстве России.

– Было обидно, что Маргарита Базылюк не смогла показать свои лучшие прокаты на этом старте? Переживали за неё?

– Конечно, она моя одногруппница и я её поддерживаю. Понимаю, что такие неудачи тяжело очень пережить, это больно. Нужно найти в себе силы, чтобы забыть этот старт и идти дальше. И у меня были такие неудачи, у всех они были. Но это спорт, такое случается, и я думаю, что у Маргариты всё ещё будет. У неё по-настоящему спортивный, боевой характер. Так что уверена – она справится.

– Удалось пообщаться с ней после старта? Поддержать, поговорить?

– Она очень быстро убежала с катка, сразу после старта поговорить не удалось.

– В такие моменты человека лучше лишний раз не трогать?

– Наверное, да, соглашусь с этим. У неё есть родные и близкие, которые ей скажут те слова, которые нужны ей в этот момент, которые ей помогут, — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.