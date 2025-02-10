Константинова — о Валиевой: дети не должны испытывать такие психологические нагрузки

Фигуристка Станислава Константинова высказалась о допинг-истории Камилы Валиевой. Напомним, 9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы.

«Та история, которая началась с ней на Олимпиаде, очень жестокая. На тот момент она была ребенком, — сказала Константинова. — И мне кажется, это как раз вопросы возрастного ценза, потому что дети не должны испытывать такие колоссальные психологические нагрузки и такое давление. Для меня это очень драматичная история, я очень уважаю Камилу и всегда поддерживаю», — приводит слова Константиновой ТАСС.

Напомним, сама Константинова официально завершила спортивную карьеру, опубликовав об этом пост в соцсетях в январе 2023-го.