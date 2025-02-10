Линичук прокомментировала стереотип о том, что у Плющенко катаются только богатые дети

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, а ныне заслуженный тренер России Наталья Линичук, несколько лет назад вернувшаяся из США в Россию, прокомментировала стереотип о том, что в школе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» катаются только богатые дети. Напомним, Линичук в этом коллективе возглавляет отделение танцев на льду.

«Я этого не замечаю. В группе разные ребята, из разных семей, но по вопросам отношения к работе они ничем не отличаются. Если у кого-то корона слишком большая и тяжёлая, можем её снять. Можем объяснить, что сначала надо заслужить работой, показать себя здесь. Я демократический диктатор (смеётся). Современный. Который понимает и слышит ребят. Они разные по возрасту, по подготовке, но все одинаково дороги мне», — приводит слова Линичук «РИА Новости Спорт».

Напомним, недавно стало известно, что российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, отчислен из группы Линичук, в которой тренировался на протяжении сезона. После расставания с Василисой Кагановской перед стартом сезона-2023/2024 Валерий сменил сразу несколько партнёрш — он вставал в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой.