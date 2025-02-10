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Двоеглазова — о Туктамышевой: она в 26 прыгала ультра-си — почему я не смогу?

Двоеглазова — о Туктамышевой: она в 26 прыгала ультра-си — почему я не смогу?
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16-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова выразила надежду на сохранение многооборотных прыжков во взрослом возрасте, поставив в пример Елизавету Туктамышеву.

— Смотрю на девчонок, которые в 17-18 лет всё делают. Или вот Елизавета Туктамышева, она в 26 прыгала очень хорошие прыжки, в том числе ультра-си, тройной аксель, четверной пробовала.

– Туктамышева ориентир в этом плане для вас?
– Да, вполне. Почему я не смогу, если она может? Значит, и я смогу продержать свои четверные, — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Алисой Двоеглазовой читайте на сайте «Чемпионата».

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