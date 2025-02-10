Ученица Тутберидзе Двоеглазова рассказала о планах вставить в программу тройной аксель

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, заявила, что может вставить в свои программы тройной аксель.

– Видели ваши попытки тройного акселя на тренировках. Есть шансы увидеть его на соревнованиях уже в этом сезоне?

– Посмотрим. Главный старт сезона уже закончен, основные задачи решены.

– Значит, где-то можно пойти на риск?

– В том числе и так. Попала в сборную – уже хорошо. Так что, может быть, попробую и тройной аксель, — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На прошедшем юниорском первенстве России Алиса Двоеглазова завоевала серебряную медаль.