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Ученица Тутберидзе Двоеглазова рассказала о планах вставить в программу тройной аксель

Ученица Тутберидзе Двоеглазова рассказала о планах вставить в программу тройной аксель
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Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, заявила, что может вставить в свои программы тройной аксель.

– Видели ваши попытки тройного акселя на тренировках. Есть шансы увидеть его на соревнованиях уже в этом сезоне?
– Посмотрим. Главный старт сезона уже закончен, основные задачи решены.

– Значит, где-то можно пойти на риск?
– В том числе и так. Попала в сборную – уже хорошо. Так что, может быть, попробую и тройной аксель, — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На прошедшем юниорском первенстве России Алиса Двоеглазова завоевала серебряную медаль.

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