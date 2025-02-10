Фигуристка Лукашова — о Тутберидзе: у неё понимаешь всё с первого раза и на всю жизнь

Фигуристка Валерия Лукашова, выступающая в юниорах, на просмотре в группу тренера Этери Тутберидзе смогла показать четверные сальхов, тулуп и лутц и тройной аксель.

«Сейчас уже второй сезон занимаюсь у Этери Георгиевны Тутберидзе. Как прошёл просмотр? Мне сказали распрыгаться, показать прыжки. Я показала четверные сальхов и тулуп. Этери Георгиевна мне сказала: «А аксель пробовала?» На тот момент я очень боялась его прыгать, хотя это до сих пор со мной.

Зажмурив глаза, я вкрутилась с первой попытки. Тогда Этери Георгиевна сказала: «Ты ещё выставляла четверной лутц». А я его тогда не прыгала около полугода. Сделала одну попытку — упала. Этери Георгиевна поправила мне плечи. Потом на адреналине пошла и выехала его.

На самом деле мне было очень страшно, я впервые с трёх лет была на просмотре, да ещё и в штабе чемпионов. Больше всего ценю в Этери Георгиевне её сильный характер и подход к тренировкам. Ещё она очень красивая и честная. Она объясняет так, что ты понимаешь с первого раза и на всю жизнь», — приводит слова Лукашовой ТАСС.