Ученица Тутберидзе Двоеглазова: меня от переработок останавливают тренеры

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о своём тренировочном процессе в штабе тренера Этери Тутберидзе.

– Вы говорили во влоге для Первого канала, что поменяли свой тренировочный план. В чём конкретно заключаются изменения?

– Больше стала работать, катать под музыку. Не один прокат за тренировку, а по два проката, по три, где-то даже по четыре или по пять прогонов. Отдельно над элементами работала, на каким-то отдельным элементом, но тоже под музыку. Главные изменения – работа, больше работы. И дисциплина, самодисциплина прежде всего.

– Как нащупать важную грань между трудолюбием и переработкой? Чтобы не перегружать организм избыточными нагрузками.

– Меня всегда в этом плане останавливают мои тренеры. То есть бывает, что я прыгаю, прыгаю, прыгаю, ощущение внутри, что нужно ещё и ещё больше, а меня уже останавливать начинают, — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.