Ученица Тутберидзе Двоеглазова рассказала, за счёт чего сохраняет ультра-си в пубертат

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала о мотивации сохранить многооборотные прыжки.

– Как удаётся сохранять технический набор, а где-то его даже преумножать, несмотря на биологические изменения организма?

– Наверное, какие-то цели мои, мотивация. Мечта, к которой идёшь, помогает. А также азарт, драйв, желание делать сложный контент и показывать его на соревнованиях, не только на тренировках. На тренировках я много чего делать могу, нужно это всё показывать и на стартах, уметь себя собирать, — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.