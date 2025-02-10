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Ученица Тутберидзе Двоеглазова рассказала, за счёт чего сохраняет ультра-си в пубертат

Ученица Тутберидзе Двоеглазова рассказала, за счёт чего сохраняет ультра-си в пубертат
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Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала о мотивации сохранить многооборотные прыжки.

– Как удаётся сохранять технический набор, а где-то его даже преумножать, несмотря на биологические изменения организма?
– Наверное, какие-то цели мои, мотивация. Мечта, к которой идёшь, помогает. А также азарт, драйв, желание делать сложный контент и показывать его на соревнованиях, не только на тренировках. На тренировках я много чего делать могу, нужно это всё показывать и на стартах, уметь себя собирать, — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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