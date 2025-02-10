Двоеглазова — о первенстве России: второе место важное для меня и моей дальнейшей карьеры

16-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова оценила важность своей серебряной медали на юниорском первенстве России — 2025.

«Поняла прежде всего, что это второе место очень важное для меня и для моей дальнейшей карьеры. Сезон, на самом деле, для меня ещё не заканчивается, впереди ещё финал Гран-при среди юниоров. И надеюсь, что получится отобраться на Кубок Первого канала по взрослым. Буду очень рада принять участие в этих соревнованиях», — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Алисой Двоеглазовой можно прочитать на сайте «Чемпионата».