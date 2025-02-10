Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Двоеглазова — о первенстве России: второе место важное для меня и моей дальнейшей карьеры

Двоеглазова — о первенстве России: второе место важное для меня и моей дальнейшей карьеры
Комментарии

16-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова оценила важность своей серебряной медали на юниорском первенстве России — 2025.

«Поняла прежде всего, что это второе место очень важное для меня и для моей дальнейшей карьеры. Сезон, на самом деле, для меня ещё не заканчивается, впереди ещё финал Гран-при среди юниоров. И надеюсь, что получится отобраться на Кубок Первого канала по взрослым. Буду очень рада принять участие в этих соревнованиях», — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Алисой Двоеглазовой можно прочитать на сайте «Чемпионата».

Материалы по теме
«Я старше многих — не очень комфортно». Молодая звезда Тутберидзе хочет во взрослые
Эксклюзив
«Я старше многих — не очень комфортно». Молодая звезда Тутберидзе хочет во взрослые
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android