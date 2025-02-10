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13 и 14 февраля пройдёт «Московское чаепитие» на катке в «Лужниках»

13 и 14 февраля пройдёт «Московское чаепитие» на катке в «Лужниках»
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13 и 14 февраля на катке в «Лужниках» в рамках фестиваля «Московское чаепитие» пройдёт зрелищное танцевально-музыкальное ледовое шоу. Гости катка увидят выступления профессиональных фигуристов, романтический номер от чайного сомелье, а также смогут покататься вместе с героями представления и поучаствовать в фотосессии.

Представление завершится массовым катанием под любимые музыкальные хиты. У всех желающих будет возможность насладиться особым новогодним купажом чая «Москва». Ледовое шоу на катке в «Лужниках» станет прекрасным выбором для семейного досуга и дружеских встреч, подарит тепло и радость.

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