Евгения Медведева посетила зоопарк в Абу-Даби и сделала фото с жирафом

Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева показала, как проводит время в Абу-Даби (ОАЭ). Фигуристка посетила местный зоопарк и сделала несколько ярких фото с жирафом.

25-летняя Медведева, помимо серебра Олимпийских игр — 2018 и ЧМ, имеет два титула чемпионки России и Европы. Российская фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023 году официально объявила о завершении карьеры. В нынешнем сезоне Медведева стала ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где составила компанию Алексею Ягудину. Также 15 ноября прошлого года фигуристка презентовала на «СКА Арене» в Москве своё юбилейное шоу, приуроченное к 25-летию. Кроме того, Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.