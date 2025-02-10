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Полиция задержала мужчину, разбившего лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой

Полиция задержала мужчину, разбившего лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой
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Полиция задержала мужчину, который разбил лобовое стекло машины фигуристки Елизаветы Нугумановой.

«В ближайшее время фигурант будет доставлен в следственные органы для расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в личном телеграм-канале.

Напомним, 7 февраля неизвестный человек, который, по сообщениям фигуристки, был не в себе, ударил кулаком по автомобилю Нугумановой. Спортсменка сообщила, что сразу же написала заявление в полицию, но мужчину обещали найти лишь в понедельник.

Нугуманова является призёром этапов Гран‑при среди юниоров. На чемпионате России — 2021 фигуристка заняла шестое место, после чего попала в сборную страны.

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