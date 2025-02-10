Владислав Дикиджи залечил травму и готовится к финалу Гран-при России

Чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи успешно залечил травму, связанную с повреждением ягодичной мышцы, которая беспокоила его ещё перед прыжковым чемпионатом страны. Сейчас спортсмен готовится к последнему крупному турниру сезона — финалу Гран-при России.

«Травма Влада залечена, давно идёт подготовка к финалу Гран-при», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Ранее Дикиджи пропустил чемпионат Санкт-Петербурга из-за этой травмы.

Финал Гран-при России состоится на льду «Кристалл-Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля. Результаты этого старта, особенно в мужском одиночном катании, с большой долей вероятности будут важными при выборе участников квалификационного турнира к Олимпийским играм. В каждом виде в турнире в Пекине и в ОИ-2026 от России могут заявиться только по одному спортсмену.