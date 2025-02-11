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Тренер Давыдов – об Олимпиаде: веры товарищам нет никакой – завтра скажут не допускаем

Тренер Давыдов – об Олимпиаде: веры товарищам нет никакой – завтра скажут не допускаем
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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов ответил на вопрос о новости о допуске российских спортсменов к олимпийской квалификации.

– Недавно стало известно о допуске россиян к олимпийской квалификации. Это даёт мотивации работать? Будто бы всё фигурное катание в России оживилось после этой новости.
– Прямо сейчас я бы много на эту тему не рассуждал. Пока никто нигде ещё не выступил. Очень осторожно говорить можно обо всех этих соревнованиях. Пусть они пройдут, ребята выступят благополучно, покажут себя. А пока что… Веры товарищам, которые всё это делают если честно уже нет никакой. Завтра скажут не допускаем. Послезавтра – опять допускаем. Это же везде и всюду сейчас так с нашим спортом. Не только в фигурном катании.

– В любом случае – держим кулачки?
– Разумеется, а как иначе? Ждём. Ждём и готовимся. Работать надо в любом случае, – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Сергеем Давыдовым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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