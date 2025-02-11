Константинова: Дикиджи и Малинин — атлеты одного уровня, но у Ильи есть международный опыт

Фигуристка Станислава Константинова высказалась о лучших российских одиночниках, которые могут достойно выступить на международной арене. В том числе поучаствовать в отборе к Олимпийским играм — 2026. Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

— Это сложный вопрос. Конечно, у девочек отправила бы Аделию Петросян, у мужчин — Влада Дикиджи, потому что он показывает, что технически вывозит конкуренцию и довольно стабилен. Но мне кажется, что федерация пока сомневается, потому что он довольно молодой и не очень опытный на международной арене. Ему не удалось, к сожалению, там соревноваться, и у него нет рейтинга, но, наверное, ни у кого из наших не будет рейтинга, и ребятам будет тяжело. Не будет такого доминирования, как было раньше.

— Смог бы Влад составить конкуренцию Илье Малинину?

— Бесспорно. Для меня они фигуристы одного уровня, но Малинин более опытный. Это не стоит списывать со счетов, потому что опыт, особенно международный, — это колоссальный бонус для спортсмена. Потому что человек, который катался на российской арене, никогда не сравнится с международной. Это космическая разница.

Но и Илье, и Владу не хватает второй оценки, они немного не дотягивают до того же Адама Сяо Хим Фа или японцев. Это немного другой уровень катания и осознания себя на льду. У них нет такого количества ультра-си, не такая сложная программа, но хочется больше какого-то баланса, — приводит слова Константиновой «Матч ТВ».