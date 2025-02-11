Разбивший лобовое стекло машины Нугумановой объяснил свой поступок

Мужчина, который разбил лобовое стекло машины фигуристки Елизаветы Нугумановой, объяснил свой поступок.

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля Mercedes, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», — приводит прокуратура в своём телеграм-канале слова подозреваемого.

Напомним, 7 февраля неизвестный человек, который, по сообщениям фигуристки, был не в себе, ударил кулаком по автомобилю Нугумановой. Спортсменка сообщила, что сразу же написала заявление в полицию, но мужчину обещали найти лишь в понедельник.

Нугуманова является призёром этапов Гран‑при среди юниоров. На чемпионате России — 2021 фигуристка заняла шестое место, после чего попала в сборную страны.