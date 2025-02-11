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Разбивший лобовое стекло машины Нугумановой объяснил свой поступок

Разбивший лобовое стекло машины Нугумановой объяснил свой поступок
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Мужчина, который разбил лобовое стекло машины фигуристки Елизаветы Нугумановой, объяснил свой поступок.

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля Mercedes, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», — приводит прокуратура в своём телеграм-канале слова подозреваемого.

Напомним, 7 февраля неизвестный человек, который, по сообщениям фигуристки, был не в себе, ударил кулаком по автомобилю Нугумановой. Спортсменка сообщила, что сразу же написала заявление в полицию, но мужчину обещали найти лишь в понедельник.

Нугуманова является призёром этапов Гран‑при среди юниоров. На чемпионате России — 2021 фигуристка заняла шестое место, после чего попала в сборную страны.

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