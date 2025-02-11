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Роднина назвала «туманным» будущее Валиевой

Роднина назвала «туманным» будущее Валиевой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о будущем российской фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, 9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы.

«Будущее Валиевой в фигурном катании туманно. Она талантлива, но реалии таковы, что наши фигуристки не возвращаются на прежний уровень после простоя. Возможно, Валиева станет исключением из правил, но верится в это с трудом», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

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