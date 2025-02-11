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Чемпионка Европы Петрыкина из Эстонии: не люблю говорить, что я из русской семьи

Чемпионка Европы Петрыкина из Эстонии: не люблю говорить, что я из русской семьи
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Эстонская фигуристка Нина Петрыкина высказалась о том, что росла в русской семье, хотя является гражданкой Эстонии, родилась там и имеет только эстонский паспорт.

«Я — гражданка Эстонии, родилась здесь, хотя выросла в русской семье, где все говорят на русском. Сейчас для меня важно выучить язык, и я стремлюсь развиваться в этом направлении. Я из эстонской семьи, просто русскоязычной. Вот поэтому я не люблю говорить, что типа вот из русской семьи. Мы все в Эстонии родились. Я эстонка, я же родилась тут, у меня паспорт эстонский. И на эстонском я тоже говорю, просто не так чисто, как на своём родном языке», — приводит слова Петрыкиной RusDelfi.

Напомним, на чемпионате Европы — 2025 Петрыкина принесла Эстонии первую золотую медаль на европейском первенстве в женском одиночном катании в истории страны.

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