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Двоеглазова: не хочется «убиваться» с четверными. В этом плане талант только у Трусовой

Двоеглазова: не хочется «убиваться» с четверными. В этом плане талант только у Трусовой
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16-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова ответила, планирует ли она когда-либо исполнять контент с пятью четверными прыжками.

«Четверной флип у меня есть и сейчас. Я могу его пару дней потренировать — и он появляется. Другой вопрос, есть ли в нём необходимость при наличии четверного лутца? Пожалуй, только если я вдруг захочу прыгнуть какое-то невероятное количество четверных. Но мне кажется, что это будет не лучшая идея. При качественном исполнении трех ультра-си в произвольной программе вполне достаточно. Думаю, сейчас уже мало кто хочет себя «убивать» об огромное количество четверных. В этом плане талант только у Саши Трусовой, она невероятно крутая. У неё была цель, и она её достигла», — приводит слова Двоеглазовой «РИА Новости Спорт».

Ранее Двоеглазова в интервью «Чемпионату» рассказала, за счёт чего сохраняет ультра-си в пубертат, а также поделилась планами вставить тройной аксель в произвольную программу.

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