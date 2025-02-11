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Тренер Давыдов: без России уровень фигурного катания упал — это бесспорный факт

Тренер Давыдов: без России уровень фигурного катания упал — это бесспорный факт
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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов считает очевидным фактом падение уровня на международных соревнованиях в отсутствие России.

– Много разговоров о том, что уровень чемпионата Европы в том же мужском одиночном катании упал, если речь идёт как раз о международных стартах. Вас удивил итог последнего ЧЕ?
– Не удивил. Мы знали, что так будет. Все знали, что так будет.

– Чемпион Европы Лукас Бричги попал бы хотя бы в шестёрку на чемпионате России?
– Я не знаю, как его оценивать, но, конечно же, уровень упал. Это бесспорный факт. Без нас, без России, это так, – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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