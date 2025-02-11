Тренер Лазарева: есть задача, есть контент. Зачем опускать планку?

Сергей Давыдов, тренер российского фигуриста Льва Лазарева, оценил форму спортсмена в текущем сезоне.

– Насколько вы довольны выступлением Льва и его текущей формой?

– Лев болел на Новый год. Прилично болел, мы долго и тяжело восстанавливались. Но приехали сюда успев нормально подготовиться, так что он готов был в принципе катать произвольную с пятью четверными. Где-то не справился скорее с ментальной точки зрения. И он не доволен, и я тоже недоволен, потому что знаю – он готов делать лучше и больше. И готов был это делать сейчас.

– Сложно мотивировать спортсмена идти на пять четверных, учитывая, что в текущей конкуренции у юниоров они явно избыточны?

– Не надо специально мотивировать. У него есть задача, у него есть контент. Если он может выкатывать этот контент, зачем опускать эту планку? Вне зависимости от того, как катаются другие ребята. Это будет шаг назад. И он так думает, и я так думаю. Готов катать – значит надо, не важно кто другой что делает, – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.