Тренер Давыдов — о женском одиночном: чудес больше ждать не стоит

Тренер Сергей Давыдов высказался о подготовке своих фигуристов в условиях существования возрастного ценза на турнирах.

– Новый возрастной ценз, который установили в ISU, корректирует ваши тренерские планы? По российским стартам до взрослых допускают только с 16 теперь, на международном уровне – с 17 лет.

– Как сказать. Если человек хочет делать пять четверных в произвольной программе, мне что, сказать ему – не надо? Какая коррекция тут? Лев хочет, и он может. Пожалуйста. Начинается сезон, мы планируем, что должны выступать тут, здесь, там.

Расписываем тренировочные планы, где и как распределяем нагрузку, в таком русле подходим, чтобы быть готовыми к каждому конкретному старту. А не так, чтобы весь сезон прыгали эти четверные. Это всё идёт так, как должно идти. И говорить о том, что новый возрастной ценз как-то серьёзно поменяет нашу работу? Я в этом сомневаюсь.

– Новая реальность, в которую нас отправляет ужесточённый возрастной ценз, она изменит правила игры? Прежде всего в женском одиночном – кажется, что прежняя стратегия вывести в пик к 15-16 годам больше не актуальна.

– Как вы видите, девочки-юниорки всё равно прыгают огромное количество четверных и вряд ли в этом плане что-то существенно изменится. Просто мы на взрослых соревнованиях получим чемпионов в женском катании, кто будет делать по одному, максимум по два четверных прыжка. Чудес больше ждать не стоит, – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.