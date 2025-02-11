Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Давыдов — о женском одиночном: чудес больше ждать не стоит

Тренер Давыдов — о женском одиночном: чудес больше ждать не стоит
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Сергей Давыдов высказался о подготовке своих фигуристов в условиях существования возрастного ценза на турнирах.

– Новый возрастной ценз, который установили в ISU, корректирует ваши тренерские планы? По российским стартам до взрослых допускают только с 16 теперь, на международном уровне – с 17 лет.
– Как сказать. Если человек хочет делать пять четверных в произвольной программе, мне что, сказать ему – не надо? Какая коррекция тут? Лев хочет, и он может. Пожалуйста. Начинается сезон, мы планируем, что должны выступать тут, здесь, там.

Расписываем тренировочные планы, где и как распределяем нагрузку, в таком русле подходим, чтобы быть готовыми к каждому конкретному старту. А не так, чтобы весь сезон прыгали эти четверные. Это всё идёт так, как должно идти. И говорить о том, что новый возрастной ценз как-то серьёзно поменяет нашу работу? Я в этом сомневаюсь.

– Новая реальность, в которую нас отправляет ужесточённый возрастной ценз, она изменит правила игры? Прежде всего в женском одиночном – кажется, что прежняя стратегия вывести в пик к 15-16 годам больше не актуальна.
– Как вы видите, девочки-юниорки всё равно прыгают огромное количество четверных и вряд ли в этом плане что-то существенно изменится. Просто мы на взрослых соревнованиях получим чемпионов в женском катании, кто будет делать по одному, максимум по два четверных прыжка. Чудес больше ждать не стоит, – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«У нас нет адских тренировок, чтобы прыгать четверные». Яркий Сергей Давыдов
Эксклюзив
«У нас нет адских тренировок, чтобы прыгать четверные». Яркий Сергей Давыдов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android