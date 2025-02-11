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Тренер Лазарева Сергей Давыдов рассказал о планах на каскад из двух четверных

Тренер Лазарева Сергей Давыдов рассказал о планах на каскад из двух четверных
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Сергей Давыдов, тренер фигуриста Льва Лазарева, заявил, что в будущем планируют освоить каскад с двумя четверными прыжками.

– Пять четверных – это максимум на текущий момент, либо в будущем вы смотрите и на шестиквадку, возможно, возникнет желание повторить набор Ильи Малинина с семью четверными прыжками?
– На будущее как следующий шаг я больше смотрю в сторону каскада с четверным тулупом, нежели на семиквадку или что-то в таком роде. Мы это с ним уже обсуждали, идея четверного риттбергера – я её пока не вижу.

– Речь о каскаде четверного тулупа с тройным акселем?
– Тройной аксель — четверной тулуп. А также каскад из двух четверных тулупов. Неважно что.

– На данный момент никто из фигуристов ещё не исполнял каскад из двух четверных прыжков. Это заявка на попадание в историю?
– Это история про будущее. Мы никаких заявок не делаем громких, но вот если вы спрашиваете про следующий шаг, я отвечаю, что мы обсуждали. И мы уже работаем над этим, – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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