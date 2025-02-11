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Бывший тренер Самоделкиной: природу не обмануть — все проходят через трудный возраст

Бывший тренер Самоделкиной: природу не обмануть — все проходят через трудный возраст
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Тренер Сергей Давыдов признался, что нечасто следит за результатами своих бывших учеников, в частности — за Софьей Самоделкиной.

– Вы следите за судьбой своих бывших учеников?
– Не то чтобы часто. Если попадается какая-то информация – читаю. Но так чтобы специально отслеживать – такого нет.

– С какими эмоциями встречаете новости о сложном периоде в карьере Софьи Самоделкиной? Вас удивляет её текущая форма?
– Нет. Все через это пройдут, все проходят через трудный возраст. Его нужно просто пережить. Неважно, Самоделкина это, Гордеева или ещё кто-то. Природу не обмануть, – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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