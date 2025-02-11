Мама Костылевой: мы живём в 100 метрах от дома Плющенко. Для Лены у него всё бесплатно

Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина высказалась о шикарных условиях, которые предоставляет 13-летней спортсменке академия «Ангелы Плющенко». Костылева начала работу с Плющенко в конце прошлого сезона, ранее спортсменка занималась у Этери Тутберидзе, в ЦСКА, а также в «Москвиче» и в «Армии фигурного катания».

«Сейчас мы живём в бесплатном двухэтажном коттедже на территории академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», в 100 метрах от дома самого Евгения Викторовича. Проживание в месяц тут стоит 120 тысяч рублей. Это плюс тренировки, форма, экипировка – для Лены всё бесплатно.

Раньше по выходным здесь льда по воскресеньям не было, и нам с Леной приходилось ездить на другие катки, и, чтобы мы никуда не ездили, он сам поначалу по воскресеньям в свой выходной выходил и тренировал Лену. До того мы только вкладывали в Лену огромные деньги, а сейчас мужу на карту в начале каждого месяца от училища олимпийского резерва приходит порядка 25-30 тысяч рублей именно на питание дочери.

Летом прошлого года Лене, которая уже два года является членом национальной команды России, впервые выдали полную спортивную форму – огромный чемодан вещей – полотенца, носки, пуховики, лыжные костюмы, шапки, две пары кроссовок, шесть костюмов.

Плющенко для своих детей делает всё! А Яна Рудковская ввела нас в своё ледовое шоу «Спящая красавица», где у Лены главная роль Золушки, которая раньше была у Александры Трусовой, которая сейчас уходит, и роль Золушки будет исполнять Лена», – приводит слова мамы фигуристки «Моё Online».