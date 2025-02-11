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Костылева — о планах на 2025 год: предстоит отбор на крупные международные соревнования

Костылева — о планах на 2025 год: предстоит отбор на крупные международные соревнования
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Фигуристка Елена Костылева высказалась о планах на сезон-2025/2026. Спортсменка неожиданно заявила, что будет отбираться для участия в международных стартах.

«В этом году мне ещё предстоит выступить на Кубке Первого канала, в финале этапа юниорского Гран-при России – это самые крупные юниорские старты сезона. А ещё предстоит отбор на крупные международные соревнования.

Насчёт главной мечты скажу так – я иду поэтапно от стартов к стартам, конечно, хотелось бы попробовать себя на международных соревнованиях. Сейчас я учусь в шестом классе, получаю задания от своих учителей и выполняю их. Школа в трёх часах езды, так что посещать её нереально.

Режим у меня такой: подъём в восемь утра, в 8:29 бегу на лёд, до которого от дома 20 метров, идёт разминка. В 9:30 первый лёд, потом иногда медицинские процедуры, потом 2,5-3 часа перерыв – кушаю, отдыхаю, а вторая тренировка с 14:15 до 19:00», — приводит слова Костылевой «Моё Online».

Ранее Костылева одержала победу на первенстве России среди юниоров в Саранске. Спортсменка набрала по сумме двух прокатов 233,10 балла. Второе место на турнире заняла ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова (231,56), третьей стала София Дзепка (218,38).

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