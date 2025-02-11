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Медведева и Трусова примут участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание» 14 февраля

Медведева и Трусова примут участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание» 14 февраля
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14 февраля на «ЦСКА Арене» состоится одно из самых романтичных событий сезона фигурного катания — фестиваль «Влюблённые в фигурное катание», проводящийся уже шестой год подряд. Главной темой представления станет единство противоположностей. В ледовом шоу примут участие звездные фигуристы, среди которых двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) и Александр Энберт, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, двукратные серебряные призеры Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Музыкальный хедлайнер события — певица Zivert. Организатором мероприятия является Департамент спорта города Москвы.

В этом году фестиваль удивит зрителей синергией живой музыки, стихов и фигурного катания. Известные и авторские поэтические произведения прозвучат в современном прочтении популярных чтецов: Евгения Горона с коллективом «Горон & Zinger» и Иланды Джикирбы. Кроме того, в этом амплуа выступят и известные артисты: исполнители главных ролей в сериале «Пищеблок» Петр Натаров и Даниил Вершинин, а также актриса сериалов «Хрустальный» и «СуперИвановы» Мария Абрамова.

Сюжетная линия шоу будет выстроена вокруг темы единства противоположностей. Артисты и спортсмены расскажут истории о том, какими могут быть встречи мужчины и женщины — от плавного движения друг к другу до остроугольной отталкивающей абстракции. Ледовое представление покажет полный спектр чувств, которые возникают между влюблёнными.

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