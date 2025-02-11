Фигуристы из России ещё не подписывали бумаги для отбора к ОИ. Это планируется после ФГПР

Российские фигуристы ещё не подписывали документы для участия в отборе к Олимпийским играм — 2026. Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. Ожидается, что это будет сделано после финала Гран-при России, который состоится с 14 по 17 февраля в Красноярске.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.