Тренер по фигурному катанию Давыдов рассказал о занятиях хоккеем

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, что играл в любительской хоккейной команде.

– Вы раньше играли в любительской хоккейной команде. До сих пор играете в хоккей?

– В хоккей, к сожалению, уже не играю. Мне надо сустав коленный делать.

– Откуда вообще взялся интерес к хоккею? Редкая история – тренер из фигурного катания играет в хоккей на регулярной основе.

– У меня с детства тяга к игровым видам спорта. Я люблю футбол, например, занимался до фигурного катания определённое время ещё и футболом. В какой-то момент серьёзно вставал вопрос выбора между фигурным катанием и футболом. Поэтому это всё моя стезя, так как я на коньках с детства – поэтому и хоккей люблю, мне эти виды спорта очень близки.

– Опыт фигурного катания помогал вам в хоккее, пусть даже на любительском уровне?

– Конечно. Катание в хоккее – один из главных аспектов, если ты хорошо катаешься – тебе в разы проще на площадке, чем сопернику. Но не думайте, что с фигурных коньков легко перейти на раз два на хоккейные, и наоборот. Это не так просто, есть своя специфика, – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.